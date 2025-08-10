تشاد: السجن 20 عاما لرئيس الوزراء السابق سوكسيس ماسرا بتهم التحريض والتواطؤ في القتل

قضت المحكمة الجنائية في تشاد، اليوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، سوكسيس ماسرا، لمدة 20 عاما بعد إدانته بتهم تشمل التحريض على الكراهية والتمرد والتواطؤ في القتل، وذلك على خلفية اشتباك دموي بين رعاة ومزارعين في مايو الماضي.

كما فرضت المحكمة على ماسرا غرامة قدرها مليار فرنك إفريقي (حوالي 8ر1 مليون دولار). وقبل مغادرته قاعة المحكمة، وجه ماسرا رسالة إلى أنصاره قال فيها: "اثبتوا".

وقال محاميه، كاجيلينباي فرانسيس، للصحفيين عقب النطق بالحكم: "لقد تعرض للتو للعار والإذلال غير المستحق"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.

وكان ماسرا و67 متهما آخرين، معظمهم من إثنية نجامباي، قد مثلوا أمام المحكمة بتهم التسبب في اندلاع اشتباك بين الرعاة والمزارعين في مايو بمنطقة لوجون أوكسيدونتال جنوب غربي البلاد، أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة ستة آخرين. وقد نفى ماسرا جميع التهم الموجهة إليه.

ويُعد ماسرا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين يناير ومايو من العام الماضي وأحدا من أبرز المنتقدين للرئيس الحالي محمد إدريس ديبي.

وتولى ديبي الحكم عام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو أثناء قتاله المتمردين في شمال البلاد، وكان الأب قد حكم تشاد لمدة 30 عاما.

وشرعن ديبي الابن رئاسته عبر انتخابات أُجريت في وقت سابق من هذا العام، عارضها ماسرا وحزبه.