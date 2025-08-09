الفنانة شيرين تروي قصة تغيير اسمها من أشجان: مدرس عاقبني 3 ساعات بسبب اسمي

كشفت الفنانة شيرين، عن السبب وراء تغيير اسمها من «أشجان» إلى شيرين، قائلة إن القرار جاء نتيجة لموقف «صادم» تعرضت ببداية دراستها بمعهد الفنون المسرحية.

وروت خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» تفاصيل ما حدث في أول يوم لها بالمعهد، عندما جعلها أستاذ اللغة العربية تقف لمدة ثلاث ساعات كاملة عقابا لها على اسمها.

وقالت: «الأستاذ سألني: بابا كان زعلان إنك جيتي؟ وقال لي إن اسم أشجان يعني قمة الأحزان، قلت له إن والدي فهمني عندما شرح لي أن له معنى جميلا، رد عليَ وقال : ضحك عليك، ووقفني 3 ساعات بسبب اسمي».

وأضافت أن الموقف دفعها للعودة إلى والدها والمطالبة بتغيير اسمها؛ إلا أنه رفض وطالبها بتغيريه بنفسها إذا أرادت بعد ذلك.

وكشفت عن قصة اختيار والدها لاسم «أشجان»، موضحة أنه كان من عشاق كوكب الشرق أم كلثوم، وبعد معاناة في اختيار اسم لها بسبب تشاؤمه من رؤية شهادات وفاة تحمل الأسماء التي يختارها أثناء محاولة تسجيلها؛ استلهم اسم «أشجان» من إحدى أغنياتها وسارع بتسجيله.

وأشارت إلى انتظارها أول فرصة لتغيير اسمها، مع مسلسل «عيون الحب» أمام الفنان الراحل كمال الشناوي والفنانة القديرة سناء جميل، لافتة إلى أن اسم شخصيتها في العمل كان «شيرين»

وتابعت: «قبل أن أوافق، بحثت عن معنى اسم شيرين ووجدت أنه يعني الحلو باللغة الكردية، فقلت أذهب للحلو، أفضل بكثير من الحزن، وأنا أحب الحلو جدًا، بعد ما كنت تعبت من اسمي».

وأكدت أن اسم «شيرين» أصبح هو المستخدم في كل تعاملاتها، حتى داخل أسرتها، رغم أن والدتها الراحلة وجدت صعوبة في البداية في مناداتها به بدلا من «أشجان».