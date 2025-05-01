طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص جلسة برلمانية للاستماع إلى استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبرامجه تجاه قضايا الطفولة بمصر، في ضوء ما يقع من حوادث وإن كانت معدودة ولا تمثل ظاهرة لكن خطورتها تتعدى كونها حالات فردية، حيث تصيب المجتمع بهزة عنيفة أخلاقية وسلوكية يمتد أثرها طويلا، والوقوف على دور خط نجدة الطفل في التعامل مع البلاغات المقدمة سواء في حالات ضرب الأطفال أو الاعتداء عليهم أو التنمر عليهم، ومدى التفاعل مع الحالات التي تتصل به، وهل ما يقومون بالرد مؤهلين لمثل هذه الشكاوى أم مجرد اتصال ورقم شكوى وينتهي الأمر؟.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، إنها ستتقدم الأسبوع المقبل بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشيوخ؛ لاستيضاح دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في توعية وتنمية مهارات الأطفال بالأخص قبل نهاية المرحلة الابتدائية، ولوزارة التربية والتعليم ومدى متابعة مثل هذه المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة، لافته إلى أن القضاء المصري النزيه هو من أعاد الحق للطفل ياسين وأسرته، بعد أن أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يكن واضحا في قضية الطفل ياسين، ولم نلمس أي حراك فعال رغم ظهور المجلس في الأيام الماضية لتكريم أبطال مسلسل "لام شمسية" الذي تناول نفس القضية!.

وتساءلت هل المجلس القومي للطفولة والأمومة يمتلك من البرامج التي تمكن من تأهيل الأطفال وزيادة وعيهم بضرورة الحفاظ على أجسادهم باعتبارها ملكا لهم والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات بطريقة سهلة ومأمونة؟.

وقالت النائبة ريهام عفيفي: "نحن بحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بحقوق أطفالنا وتدريبهم عن التعبير عن أنفسهم والحكي حال تعرضهم لأي إيذاء بدني أو معنوي سواء من المقربين أو الدوائر المحيطة حتى لا تنشأ أجيال معقدة وغير سوية تهدد مستقبل المجتمع".