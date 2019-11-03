الاتحاد الدولي للمصارعة يحتفي بوصول كيشو لنهائي بطولة العالم

نشر الاتحاد الدولي للمصارعة على صفحته الرسمية، أمس السبت، صورة للبطل المصري، محمد إبراهيم "كيشو"، لاعب المنتخب الوطني، معلقًا عليها «السيد يخوض ثاني نهائي عالمي له في 10 أيام».

وتأهل محمد إبراهيم السيد "كيشو" لاعب المنتخب المصري للمصارعة، إلى نهائي منافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية ببطولة العالم -23 عامًا، المقامة في الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 سبتمبر في بودابست بالمجر.

ويعد نهائي بطولة العالم هو ثاني نهائي عالمي لكيشو خلال ال 10 أيام الماضية، حيث توج بطل العالم -23 عامًا بذهبية الألعاب العسكرية العالمية التي أقيمت في الصين منذ أقل من 10 أيام..

وصعد كيشو للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على لاعب اليابان إندو بعد مباراة قوية وأداء قتالي من بطل العالم المصري، حيث أنهى كيشو المباراة بنتيجة7-5 بعد أن كان متأخرًا 0-5.

وقد بدأ كيشو مشواره في البطولة بالفوز في مباراة دور الـ 32 على لاعب الصين هوانج بنتيجة 8-0، ثم فاز في دور الـ 16 على لاعب أوكرانيا بوليتاييف بنتيجة 10-4. واستمر كيشو في مشوار تفوقه ليفوز في دور ربع النهائي على لاعب قيرغيستان بنتيجة 12-4.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من ثمانية لاعبين.

ويقود الفريق فنيًا المدربون: محمد أحمد إبراهيم (مصارعة رومانية)، وصالح عمارة (مصارعة حرة)، وممدوح فرج (مصارعة نسائية).

ويرأس البعثة أستاذ إبراهيم عادل.