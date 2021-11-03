قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، إن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تغير المناخ، مشيرًا إلى أن اجتماع قادة العالم في قمة المناخ يؤكد أن كوكب الأرض ليس على المسار الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن تغير المناخ يؤثر على كل مناحي الحياة، قائلًا إن أكثر المجالات تأثرًا بالأمر هو وفرة الغذاء كمًا ونوعًا.

وأشار إلى أن تغير المناخ طرح تحديًا أمام البشرية متمثل في تأمين الغذاء لسكان الأرض والحفاظ على الكوكب، متابعًا: «من الواضح هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية تأثرت لعدة أسباب منها العرض والطلب، وتغير المناخ من العوامل الرئيسية التي لعبت دورًا لزيادة أسعار الغذاء».

ولفت إلى أن الأزمة في الغذاء تعتمد على استجابة الدول لتلك الزيادة في الأسعار، مضيفًا: «خلال أزمات سابقة عند استجابة الدول بطرق معينة تتفاقم الأزمة وتتصاعد الأسعار وتؤدي إلى إشكاليات كبيرة، أما التقليل والتحجيم منها يؤدي إلى التهدئة واستقرار الأسعار».

وشدد على أهمية تغيير النظم الغذائية لتكون أكثر فعالية واستدامة مع المناخ، موضحًا أن النظم الغذائية تسهم في ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة و70% من الفاقد في التنوع البيولوجي وتستهلك أكثر من 70% من المياه العذبة.