انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخبز في العجوزة

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قررت النيابة العامة بالجيزة انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مخبز سياحي بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات.



البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مخبز سياحي بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وبوصول القوات الأمنية لمكان الحريق تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



