احتجاجات حول العالم وسط تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران

شهدت عدة مدن حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات مرتبطة بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حيث خرج متظاهرون معارضون للحرب، وذلك في ظل فشل المحادثات المباشرة بين أمريكا وإيران في إسلام آباد.

في تجمع بتل أبيب، مساء أمس، رفع المشاركون لافتات تدعو إلى إنهاء الحرب، من بينها شعارات مثل: "القنابل الأجنبية لا تحرر أحدا" و"كفى تغذية آلة الحرب"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال المتظاهر، أوري فيلتمان، لوكالة "رويترز" للأنباء إن القادة الحاليين في الولايات المتحدة وإسرائيل "يعدوننا بواقع من حرب لا تنتهي، إن لم تكن في غزة فستكون في إيران، وإن لم تكن في إيران فستكون في لبنان".

وفي باريس، رفع متظاهرون الأعلام الإيرانية، وأدى كثير منهم إشارة السلام بأيديهم.

وقالت إحدى المشاركات إن قصف إيران "أمر سيئ"، مؤكدة أن التغيير في البلاد يجب أن "يأتي من الداخل".

وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، احتشد متظاهرون أمام القنصلية الأمريكية، رافعين لافتات كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن إيران" ولوحوا بالأعلام الإيرانية، بينما حملت إحدى اللافتات عبارة "يجب أن يرحل ترامب!".

وفي ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، لوح محتجون بالأعلام اللبنانية، فيما حملت إحدى النساء لافتة كتب عليها "إسرائيل قتلت هذا الطفل" إلى جانب صورة لطفل صغير.