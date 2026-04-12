قال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن معبر رفح شهد استئناف حركة العبور، مع استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، إلى جانب عودة العالقين، وذلك بعد توقف مؤقت على خلفية استهداف أحد المتعاقدين مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الأطقم الطبية المصرية، المدعومة من وزارة الصحة، تعاملت فورًا مع الحالات الوافدة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، في ظل جاهزية طبية مستمرة على مدار الساعة.

وأضاف أن السلطات المصرية سهّلت عبور العائدين إلى القطاع، بالتوازي مع تدفق المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري، مؤكدًا إدخال نحو 170 ألف سلة غذائية لدعم أكثر من مليون فلسطيني داخل غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بمغادرة 69 مريضًا ومرافقًا صباح اليوم عبر معبر رفح البري، وذلك لتلقي العلاج خارج القطاع، من بينهم 11 طفلًا من مرضى الأورام.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه لن تتم عمليات إخلاء للمرضى يوم غدٍ الإثنين، بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نتيجة عطلة رسمية.