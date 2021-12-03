ميسي: فخور بالفوز بجائزة بيتشيشي للمرة الثامنة

أعرب ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، عن فخره بالتتويج بجائزة بيتشيشي للمرة الثامنة في تاريخه، والحصول على جائزة زارا أيضًا.

ونشر ميسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" إنه لشرف كبير أن أكون ضمن تاريخ الليجا، بدا الأمر جنونيًا أن أكون قادرًا على الحصول على بيتشيشي يوما ما، والحصول على جائزة زارا أيضًا".

وأتم:" لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل للفوز بـ8 بيتشيشي، شكرًا لكل من ساعدني على الفوز بها، وشكرًا أيضًا لصحيفة ماركا على قدومها لباريس من أجل تسليمي الجائزة".

جدير بالذكر أن جائزة «زارا‏، بيتشيشي» هي جائزة سنوية تمنح من قبل صحيفة ماركا الإسبانية لأكثر لاعب محلي إسباني سجل أهداف في الدوري الإسباني، وسميت الجائزة على اسم المهاجم الإسباني الراحل تيلمو زارا.