بوريل: الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتدريب 1100 جندي أوكراني

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن 1100 جندي شارك حتى الآن في مهمة الاتحاد الأوروبي التدريبية للجيش الأوكراني.

وكشف بوريل عن الرقم خلال زيارته معسكر تدريب في بلدة برزج ببولندا.

وقال: "المهمة أظهرت رغبة أوروبا في دعم أوكرانيا، حيث تدافع عن نفسها ضد روسيا".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المهمة في 14 نوفمبر، وكانت البداية الرسمية في اليوم التالي، وتقوم العديد من الدول الأوروبية بالفعل بتدريب جنود أوكرانيين على أساس اتفاقيات وطنية.

ومن المقرر تدريب ما يصل إلى 15 ألف جندي في المجمل، في 20 دولة عضو.

وسيتولى الاتحاد الأوروبي تمويل مهمة التدريب، وحدد بوريل التكلفة عند 100 مليون يورو.

وإضافة إلى ذلك، هناك 15 مليون يورو للذخيرة، على سبيل المثال، وكذلك نفقات كل دولة على حدة.

ويعتزم الجيش الألماني المشاركة بتدريبات قتالية وتكتيكية. وقد يتم تدريب ما إجماله 5 آلاف جندي في ألمانيا.