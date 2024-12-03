 الصين تحظر تصدير الجاليوم إلى أمريكا بعد فرض قيود على الصادرات المرتبطة بشرائح الكمبيوتر - بوابة الشروق
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الصين تحظر تصدير الجاليوم إلى أمريكا بعد فرض قيود على الصادرات المرتبطة بشرائح الكمبيوتر

بانكوك - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:38 م

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر تصدير الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، وغيرها من المواد الرئيسية عالية التقنية ذات التطبيقات العسكرية المحتملة، إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، تلك الخطوة بعد أن وسعت واشنطن قائمتها للشركات الصينية الخاضعة لضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات ورقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي.
وتعتبر هذه الرقائق ضرورية في التطبيقات المتقدمة.
وكانت بكين، قد طلبت من المصدرين في وقت سابق، التقدم بطلبات من أجل الحصول على تصاريح لإرسال المواد الضرورية من الناحية الاستراتيجية، مثل الجاليوم، إلى الولايات المتحدة.

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