دخول 160 شاحنة مساعدات وغاز من معبر رفح لقطاع غزة

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تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، عددا من شاحنات المساعدات المتنوعة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه تم تسليم 156 شاحنة مساعدات و4 شاحنات غاز إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أوضح المصدر، أن حركة المرور من معبر رفح البري أمس السبت سجلت وصول ومغادرة 393 فردا، بينهم 3 وفيات.

وأوضح المصدر أن المعبر استقبل من الجانب الفلسطيني 279 فردا و16 جريحا و18 مريضا و63 مرافقا و2 من هيئة المطبخ العالمي و4 من الأمم المتحدة، وبلغت جملة الوصول 382 فردا.

كما غادر الأراضي المصرية 11 فردا، منهم 7 أفراد و3 حالات وفاة و1 من المطبخ العالمي.