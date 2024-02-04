مقتل 20 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء قصف مدينة ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا

قُتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 10 آخرون في قصف لمدينة ليسيتشانسك بشرقى أوكرانيا التي أعلنت القوات الروسية استقلالها، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية أمس السبت.



وكتب ليونيد باسيتشنيك، قائد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك، عبر قناته على تليجرام: "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، والمدنيون بين الأنقاض".



وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إلى "أعمال إرهابية قام بها النازيون الجدد الأوكرانيون".



وقالت زاخاروفا، إن كييف كانت تعلم أن هناك الكثير من الأشخاص في المخبز في ذلك الوقت واختارت عمدًا هذا الهدف.



ودعت إلى إدانة دولية للهجوم، خاصة في الغرب، حيث تعرضت ليسيتشانسك لهجوم بأنظمة أسلحة غربية.



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقارير المتضاربة بشأن عدد الضحايا، ولم تعلق أوكرانيا بعد على الهجوم.



يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب، كانت ليسيتشانسك مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة، وأعلنت القوات الروسية استقلالها في صيف عام 2022 بعد قتال عنيف وتأثرت بشدة بالحرب التي بدأت قبل عامين تقريبا، وتقع ليسيتشانسك على بعد حوالي 10 كيلومترات من خط المواجهة.



وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسئولون، إن روسيا وأوكرانيا دمرتا بنية تحتية لبعضهما البعض خلال هجمات ليلية بالمسيرات والصواريخ.



وقال أندري بوتشاروف حاكم فولجوجراد الروسية، في بيان عبر تطبيق تليجرام: "اندلع حريق في مصفاة فولجوجراد لتكرير النفط بعد إسقاط طائرة مسيرة".



وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة ولم يسفر عن أي وفيات أو إصابات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى إسقاط 7 مسيرات.



وأفاد الجيش، بأنه جرى اعتراض 4 أجسام جوية فوق منطقة بيلجورود بجنوب غرب روسيا، وجسم آخر فوق منطقة روستوف أون دون إلى الجنوب، وتقع المنطقتان على الحدود مع أوكرانيا، وقال الجيش إنه تم إسقاط مسيرتين أخريين فوق منطقة فولجوجراد، ولم تتوفر معلومات عن أي أضرار محتملة.



وقالت كييف إن أوكرانيا واجهت هجمات في المساء بـ14 مسيرة وصاروخين من طراز "أوفود"، وهي صواريخ كروز روسية تعرف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) باسم "كينج بولت"، وكما كان الحال الليلة السابقة، كانت مواقع إمداد الطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية الهدف الرئيسي للهجمات.



وأكد الجيش الأوكراني أنه جرى اعتراض 9 مسيرات، كما تحدث الحاكم العسكري سيرهي ليساك عن حريقين، وقال عبر تطبيق تليجرام "نحو 15 ألف شخص بدون كهرباء في المنطقة"، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء في محطتي تدفئة في كريفي التي تمد 43 ألف شخص بالتدفئة، وأُلغيت بعض خطوط الترام في المدينة وانقطعت المياه عن العديد من الأسر.