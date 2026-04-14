زيلينسكي في برلين: معظم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب إنتاج محلي

على خلفية مشاريع تعاون جديدة مع ألمانيا في مجال التسلح، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوة الصناعة الدفاعية في بلاده.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، صرح زيلينسكي اليوم الثلاثاء بقوله، إن "معظم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في مختلف العمليات – من الضربات على العمق، مرورًا بالمعارك على الجبهة، وصولًا إلى الدفاع الجوي – يُنتج اليوم داخل أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن القدرات الإنتاجية الأوكرانية في هذا المجال تضاعفت. وأضاف: "ما ينقصنا ببساطة هو المال، وقد ناقشنا ذلك جزئيًا اليوم".

وفي هذا الصدد، أشار زيلينسكي إلى أن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لا يزال معطّلًا، وقال إن هذا المبلغ مطلوب لأغراض عدة من بينها تمويل الاستثمارات. ورأى أنه مع الإفراج عن هذا القرض، سيكون من الممكن زيادة كمية المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة في ساحة المعركة.

وفيما يتعلق ببرنامج "بورل" التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لشراء أسلحة أمريكية، أوضح زيلينسكي أن التركيز ينصبّ بشكل خاص على الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية، وأردف: "للأسف، لا تمتلك أوروبا حتى الآن وسائل لمواجهة ذلك. لكنني واثق من أن أوروبا ستتمكن، بالتعاون مع أوكرانيا، من تطوير أنظمة دفاع ضد الصواريخ الباليستية".