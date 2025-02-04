المكسيك تبدأ نشر آلاف الجنود على الحدود مع الولايات المتحدة

بدأت المكسيك، اليوم الثلاثاء، نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة تنفيذا لوعد أطلقته يوم الاثنين لقاء تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المكسيكية.

وقالت الرئيسة المكسيكية خلال كلاوديا شينباوم مؤتمر صحفي: "لقد باشرنا بالفعل إرسال (الجيش)"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت أن الجنود تم نشرهم في ولايات ليس لديها كثير من المشكلات الأمنية، مشيرة إلى أن هذا الانتشار لن يترك بقية البلاد من دون أمن.

وتتحدث وسائل الاعلام المكسيكية منذ صباح الثلاثاء، عن نشر عسكريين وعناصر في الحرس الوطني في مدن مختلفة على الحدود مع الولايات المتحدة، مثل تيخوانا وماتاموروس.

وشوهد أيضا نحو 300 جندي في مطار ميريدا في ولاية يوكاتان الجنوبية.

وأعلن الرئيسان، الاثنين، بشكل شبه متزامن، أن الولايات المتحدة علّقت اعتبارا من الثلاثاء ولمدة شهر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية.

في المقابل، تعهّدت المكسيك إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع الولايات المتحدة "لوقف تدفق الفنتانيل (مادة أفيونية قاتلة) والمهاجرين غير النظاميين" إلى الولايات المتحدة، بحسب ترامب.