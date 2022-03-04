وزير الكهرباء يشارك في احتفال بدء تشغيل محطة رياح رأس غارب اليوم

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، في احتفال شركة ليكيلا ، وهي المتخصصة في إقامة المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا ، ببدء التشغيل لمزرعة رياح غرب بكر بقدرة 252 ميجاوات في مصر ، وذلك بعد 3 أشهر من البدء الرسمي للتشغيل التجاري .

وقد حضر الحفل، قدسى رشيد القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالقاهرة ، بالاضافة إلى شركاء ليكيلا في المشروع وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة و الجهات ذات الصلة .

تم التشغيل التجاري للمشروع في نوفمبر 2021 ، بعد أن استغرق بناؤه أقل من عامين. ومنذ ذلك الحين ، بدأ مشروع غرب بكر لطاقة الرياح في توفير الطاقة المتجددة لجميع أنحاء مصر ، ودعم الحكومة في تحقيق أهدافها الطموحة لتوليد 20٪ من الكهرباء في مصر من مصادر متجددة بحلول عام 2022 .

قال فيصل عيسى ، مدير عام شركة ليكيلا في مصر: “نحن متحمسون للغاية للاحتفال اليوم بتشغيل مزرعة رياح غرب بكر ، وهو أول مشروع لنا في مصر. إنه مشروع مهم للغاية للمنطقة ، حيث يوفر الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة ويدعم الانتقال إلى مصر أكثر استدامة."

وصرّح كريس أنتونوبولوس ، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا: "ان مشروع غرب بكر لطاقة الرياح يساهم في دفع مصر نحو الوصول الى أهدافها في مجال الطاقة النظيفة و تحقيق زيادة كبيرة في قدرة طاقة الرياح، مما يجعل مصر في وضع قوي لقيادة زمام المبادرة نحو مصادر الطاقة المتجددة."

وأضاف قدسى رشيد القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالقاهرة : " يسعدني ان أشارك اليوم في احتفالية ليكيلا بمناسبة إكتمال و بدء التشغيل لمزرعة رياح غرب بكر بقدرة 252 ميجاوات في مصر . ان هذا المشروع من شأنه زيادة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18% وخفض أكثر من 530,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وهو يعتبر مساهمة حقيقية في تلبية طموحات مصر في مجال الطاقة المستدامة ، وخطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة . إن هذه الاستثمارات هي حجر الأساس في الشراكة الخضراء بين مصر والمملكة المتحدة ، ونحن نساند مصر في طموحاتها لبناء اقتصاداً نظيفاً ومستداماً.

يتألف مشروع غرب بكر لطاقة الرياح من 96 توربينًا ، تم تركيبها بواسطة شركة سيمنس جاميسا، وستنتج أكثر من 1000 جيجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا وتخفض أكثر من 530,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو يعتبر مساهمة حقيقية في تلبية طموحات مصر في مجال الطاقة المستدامة ، وخطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة . إن هذه الاستثمارات هي حجر الأساس في الشراكة الخضراء بين مصر والمملكة المتحدة ، ونحن نساند مصر في طموحاتها لبناء اقتصاداً نظيفاً ومستداماً.

يتألف مشروع غرب بكر لطاقة الرياح من 96 توربينًا ، تم تركيبها بواسطة شركة سيمنس جاميسا، وستنتج أكثر من 1000 جيجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا وتخفض أكثر من 530,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18٪.

المشروع هو جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل BOO)) ، .وقد تم تحقيق ذلك بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، ومؤسسة التمويل الدولية ، و شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية .