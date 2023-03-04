توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في سنغافورة بسبب الرياح الموسمية

توقعت السلطات في سنغافورة استمرار هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت.

وقالت الوكالة الوطنية للبيئة على فيسبوك إنه من المتوقع أن تستمر فترات من الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان فوق سنغافورة اليوم؛ بسبب موجة أخرى من الرياح الموسمية، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وفي بعض الأماكن، يمكن أن تنخفض درجة الحرارة اليومية إلى ما بين 21 درجة مئوية و22 درجة مئوي، حسبما ذكرت الوكالة.

وشهدت سنغافورة هطولا غزيرا للأمطار أمس الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في سنغافورة يوم الأربعاء، إن الأمطار التي هطلت يوم الثلاثاء كانت أكثر غزارة فوق الأجزاء الشرقية والجنوبية من الجزيرة، حيث بلغ منسوب هطول الأمطار يوميا 5ر225 مليمترات في كالانج؛ ما يجعله أكثر أيام فبراير رطوبة على الإطلاق.

كان هذا بسبب الرياح الموسمية فوق بحر الصين الجنوبي وانخفاض في درجات الحرارة على مستوى الجزيرة.