تركيا: القبض على رئيس بلدية من حزب معارض وإقالته على خلفية تهم فساد

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قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات ألقت القبض على رئيس بلدية ينتمي إلى الحزب المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) وإقالته اليوم الثلاثاء على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بعطاءات.

وتم احتجاز علاء الدين كوسيلار رئيس بلدية بيكوز الأسبوع الماضي فضلا عن 20 مشتبها بهم آخرين، في إطار تحقيق بشأن الفساد يتعلق بالتلاعب في عطاءات.

وأدان حزب الشعب الجمهوري الاعتقال باعتباره مسيسا.

ويأتي الاعتقال وسط زيادة شهدتها الإجراءات الجنائية مؤخرا ضد رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب المعارضة، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول أكرم أمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل.

وتمت إقالة عدة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الأخضر الموالي للأكراد وعين الرئيس رجب طيب أردوغان ساسة بدلا من بعضهم.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان مني بخسائر كبيرة في مدن كبرى في الانتخابات المحلية في مارس 2024.