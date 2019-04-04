فيينا: إطلاق سراح عراقيين كانا يشتبه بضلوعهما في هجمات السكك الحديدية بألمانيا

أعلن الادعاء العام في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس، إطلاق سراح عراقيين اثنين كانا تم إلقاء القبض عليهما بالعاصمة التشيكية براج في إطار التحقيقات بشأن هجمات على خطوط السكك الحديدية بألمانيا.

وقالت نينا بوسك، المتحدثة باسم الادعاء في فيينا: "لا توجد شبهة جرم ملحة تبرر الاحتجاز"، موضحة أن التحريات والاستجوابات لم تثبت الاشتباه.

وألقي القبض على الرجل (30 عاما) والسيدة (27 عامًا) في العاصمة التشيكية براغ في 28 مارس الماضي، وهما يعيشان بالأساس في فيينا، وتم ترحيلهما إلى هناك يوم الثلاثاء الماضي.

وكان يشتبه في أن الاثنين قد قدما دعما لعراقيين آخرين يعيشان في فيينا لشن هجمات إرهابية تستهدف خطوط السكك الحديدية بألمانيا.

ولكن المشتبه فيهما الرئيسيين (رجل 42 عامًا) وزوجته لا يزالان يقبعان قيد الحبس الاحتياطي في فيينا.

وكان وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تحدث الأسبوع الماضي عن وجود "خلية إرهابية". ولكن الاشتباه في ضلوع الاثنين الذين تم إلقاء القبض عليهما في براج لم يتأكد.

ولا يزال محققون نمساويون وألمان يفحصون معًا إجمالي أربع حالات لهجمات على خطوط السكك الحديدية بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، والعاصمة برلين.

وكان مخططًا من خلال هذه الهجمات إخراج قطارات عن مسارها عن طريق الكابلات الفولاذية الممتدة عبر القضبان. وتسبب هذا في أضرار لقاطرات وكابلات إلا أنه لم يسفر عن قتلى أو مصابين.

وبحسب البيانات، فإن العراقي المعتقل متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهو مهدد حاليا بالسجن مدى الحياة.