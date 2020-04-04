قال محمد عز، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أجرى جولة تفقدية، لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء اليوم السبت، أن الجولة بدأت بتفقد محطة النزهة، ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة، ليتعرف على معدلات التنفيذ في هذه المحطات، مشيرًا إلى أنه تفقد ورشة الخط الثالث للمتر، البالغ مساحتها 65 فدان، والتي تعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع أن الفريق كامل الوزير وجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال المحطات، بالإضافة إلى انتهاء اختبارات الأنظمة التشغيلية، والتحكم الخاص بها، مضيفًا أن وزارة النقل تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتوقع الكشف الدوري على العاملين في المشاريع، بالإضافة إلى توفيرها الرعاية الطبية الفائقة في مواقع العمل.

وأشار إلى أن محطات وقطارات المترو تعقم على مدار الساعة، مضيفًا أن الهيئة تعقد ندوات توعوية للعاملين بها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أجرى جولة تفقدية، لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو «النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور»، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى «السلام، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان».