تعذيب مجندات بجيش الاحتلال رفضن الخدمة على حدود غزة: تذنيب تحت الشمس وحرمان من النوم

تواجه مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي عقوبات جماعية وتعذيبًا مروعًا على حدود قطاع غزة، حيث تشتكي من ظروف قاسية تتضمن التذنيب وحرمانهن من النوم. وفي صحيفة "جيروزاليم بوست"، تروي الأمهات قصصًا مروعة عن تعرض بناتهن للتعذيب، ما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة عقوبات جماعية لمجندات رفضن الخدمة على حدود قطاع غزة خشية هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية لتشتكي المجندات من وسائل تعذيب كالحرمان من النوم والإصابة بأعراض المرض النفسي نتيجة للعقاب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن إحدى الأمهات إن ابنتها المجندة تم اجبارها على الوقوف تحت الشمس حتى فقدت الوعي.



وذكرت مستوطنة أخري إن ابنتها تم تعذيبها بالأصوات العالية والإضاءة القوية لحرمانها من النوم عقابا على رفضها الخدمة على حدود غزة.

وأقر متحدث بجيش الاحتلال عن حدوث حالات تعذيب بمعسكر تلهاش عومير، مضيفا أنه لم يتوقع ذلك من قيادات عسكرية بالجيش.

وذكرت إحدي الأمهات أن ابنتها تعاني اضطرابات نفسية بسبب المعاملة الصعبة بينما ذكرت أخري عن رفض ابنتها أي التحاق بالجيش مجددا.

ووقعت موجة العقوبات الجماعية بعد رفض وحدة من الفتيات المستوطنات الانتقال للخدمة في ناحل عوز المطلة على قطاع غزة خشية أن يقعن بالأسر لدى المقاومة الفلسطينية.