العثور على جثة متنزه ألماني في جبال الألب بالنمسا

أعلنت الشرطة يوم الثلاثاء العثور على متنزه ألماني ميتا في جبال الألب النمساوية بعد أن سقط على الأرجح من جدران صخرية شبه عمودية.

وكان مكان إقامة الرجل /74 عاما/ أبلغ عن فقدانه بعد أن لم يعد من رحلة تنزه قام بها بمفرده في سلسلة جبال فينديجر في منطقة تيرول غرب النمسا.



ونشرت الشرطة مروحية وطائرة بدون طيار للبحث عن الرجل مساء الاثنين، في حين انطلق فريق إنقاذ في الظلام برفقة كلاب البحث.

وبعد أن واجهوا رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، وصلوا بعد منتصف الليل إلى الحافة الجبلية التي يبلغ ارتفاعها 2800 متر، حيث اشتبهوا في أن المتنزه قد يكون علق هناك، لكنه لم يكن موجودا.

وتم استخدام المروحية في محاولة بحث جديدة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وتمكنت من العثور على جثة الرجل بعد حوالي ساعة بالقرب من جدول جبلي على ارتفاع يقل قليلا عن2300 متر فوق مستوى سطح البحر.



وتعتقد الشرطة أن المتنزه ربما يكون قد خرج عن المسار المحدد أثناء نزوله من سلسلة التلال الجبلية، مما قد يكون أدى إلى دخوله منطقة ذات تضاريس شديدة الانحدار.