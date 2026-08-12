قتيل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب عواصف رعدية

تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص في منطقة شيكاغو وشمال غرب إنديانا بالولايات المتحدة، حيث اجتاحت المنطقة يوم الثلاثاء عواصف رعدية خطيرة مع هبوب رياح شديدة، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق.

وانطلقت صفارات الإنذار الخاصة بالأعاصير مع حلول الظلام. وتم تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري شيكاغو الرئيسيين، وحذرت السلطات من حدوث تأخيرات حتى يتم الانتهاء من تراكم الرحلات. وفي ولاية أوهايو، اجتاحت انقطاعات التيار الكهربائي منطقة العاصمة، وأبلغ عن وفاة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي من منطقة شيكاغو، وعبر الحدود مع ولاية إنديانا، طرقا مغمورة بالمياه، وأشجارا متشابكة في خطوط الكهرباء، ومنازل بها تصدعات في أسقفها.

وقال جافيد جينكينز من هوموود، إحدى ضواحي شيكاغو: "لا كهرباء. كان الأمر مخيفا للغاية. كنا في الطابق السفلي... منازلنا مبنية لتتحمل الثلوج. نحن مستعدون للبرد. لكننا لسنا مستعدين لهذا".

وأضاف جينكينز /54 عاما/ أنه كان يتجول بالسيارة بحثا عن وقود لتشغيل مولد كهربائي لحفظ الطعام في ثلاجته.

ووفقا لمنصة باور أوتيج دوت يو إس، فقد أكثر من 600 ألف عميل الكهرباء في إلينوي وإنديانا. وتضررت مقاطعتا ليك وبورتر في إنديانا ومقاطعة ويل، جنوب شيكاغو، بشكل خاص. وفي أقصى الشرق في ولاية أوهايو، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 290 ألف عميل.