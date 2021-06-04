قال الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة تعمل على تطوير مستوى الطبيب في مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة "المحور"، مساء الخميس: "نستهدف بعد مرور خمس سنوات أن يكون المريض مطمئنًا أن الطبيب الذي يُجري الكشف عليه مؤهل علميًّا وفنيًّا وتدريبيًّا".

وأشار إلى وزارة الصحة والسكان تمضي في تنفيذ هذه الخطة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها، بينها إجراء امتحان لجميع الخريجيين، بعدما كان السائد أن يحصل الطبيب على شهادة مزاولة المهنة في اليوم التالي لتخرجه من سنة الامتياز.

وأوضح أن هذا الامتحان يشمل مجالات مختلفة، فيتم اختباره فنيًّا لتحديد مدى قدرته على العمل وعمليًّا على قدر ما تحصل عليه خلال سنة الامتياز، فضلًا عن اختباره في مكافحة العدوى، وكذا مبادئ وقيم المهنة، ومهارات الاتصال مع المريض وأسرته.

وأفاد جزر، بأن الخريج له ثلاث فرص لتجاوز هذا الامتحان، مؤكدًا أنه إذا لم يتخطى الاختبار يحصل على ثلاث فرصة جديدة، لكنه لا يحصل على شهادة مزاولة المهنة إلى بعد اجتياز هذا الامتحان.

ولفت رئيس اللجنة، إلى تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا فرق بين جامعة وأخرى، بما يعني أن يكون جميع الأطباء على مستوى واحد بمختلف أنحاء الجمهورية.

