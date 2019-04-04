نهاد أبو القمصان: فتاة تمتلك أدلة حررت توكيلا لمحامي لتقديم بلاغ ضد «الشاب المتحرش»

الفتاة تمتلك أدلة من رسائل صوتية و«سكرين شوت» لمحادثات بينها وبين الشاب منذ 4 أيام فقط





قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها تلقت اتصالات عدة من الفتيات من أجل تقديم البلاغات ضد «الشاب المتحرش»، موضحة أنهم واجهوا مشكلة بأن الفتيات اللاتي تتقدمن ببلاغات ليست بأسماء حقيقية.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا توجهت اليوم لتحرير توكيل لمحامي من أجل التقدم ببلاغ ضد الشاب، مشيرة إلى امتلاك الفتاة أدلة من؛ رسائل صوتية، وسكرين شوت، لمحادثات بينها وبين الشاب منذ أربعة أيام فقط.

وأشارت إلى تحدثها مع الفتاة وأهلها وشجعتهم على التقدم ببلاغ ضد الشاب، قائلة إن الفتاة تعرضت لحالة من القلق الشديد بعدما سألت هي وأهلها عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق.

وذكرت أن المشكلة هي تعرف محامي المتهم على اسم الفتاة أثناء القضية، وهو ما يمثل ضغوطًا شديدة بالقضايا المشابهة، مضيفة أن الأمر قد يعرض الفتيات للتشهير بها بعد ذلك.

وتابعت: «بيئة التحقيق في هذه الحالة لا تكون صديقة للمرأة»، مؤكدة أن النائب العام والدولة تقدم كل الضمانات للفتيات من أجل تحقيق البيئة الآمنة لهن.

وأعلنت النيابة العامة أنها تُجري تحقيقاتها مع المتهم "أ. ب. ز." المتهم بالتحرش والاغتصاب، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة.