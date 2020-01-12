إعلام عبري يكشف هوية منفذ عملية تل أبيب وكيفية دخوله مناطق الخط الأخضر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن منفذ عملية تل أبيب المزدوجة، يُدعى حسين الخلايلة، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وهو من سكان بلدة السموع بالخليل في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا فيما قالت القناة 13 العبرية، إن منفذ عملية تل أبيب دخل إلى الخط الأخضر بتصريح طبي، وكان دخل منذ أيام للعلاج.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة استشهاد منفذ عملية تل أبيب المزدجة التي تضمنت إطلاق نار ودهسا، والتي أعلنت المقاومة أنها أول رد على جرائم الاحتلال في مخيم جنين.

وأظهر الفيديو، إقدام أحد المستوطنين على إطلاق عدة طلقات نارية تجاه منفذ العملية الذي شوهد وهو من مستلقى على الأرض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى إطلاق النار من المسافة صفر.

مستوطن يطلق النار على منفذ عملية الدهس في تل أبيب رحمه الله .#جنين_تقاوم pic.twitter.com/SzgK95q1HD — منصور ريان (@Mansorryaan) July 4, 2023

وشهدت تل أبيب، عملية دهس وإطلاق نار ما أسفر عن تسجيل عشر إصابات بعضها خطيرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب، كان يرتدي الزي العسكري (الإسرائيلي).

جاء ذلك تزامنا مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يومه الثاني، مخلفا حتى الآن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.

بدورها، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن العملية البطولية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في مخيم جنين.

وأضاف متحدث حماس: «هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين، ونشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين».