تنتظر الفنانة ريم سامي، عرض مسلسلها الجديد "ماما غنيمة"، وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي.

وتجسد ريم، شخصية تدعى "لمياء" في أحداث المسلسل، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، خاصة أن لها شقيقتين من جنسيات مختلفة، بحسب قصة العمل.

والمسلسل من المقرر عرضه على إحدى المنصات، يوم 12 يوليو الجاري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الجدة غنيمة، التي تجسد دورها أسمهان، إذ يتوفى ابنها ويترك لها 3 حفيدات، لكنها تجد صعوبة في التعامل معهن، كونها لم تكن تعرفهن من قبل، وأن كل حفيدة لها أم من بلد مختلف، واحدة كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية مصرية وهي ريم سامي، والثالثة سعودية وهي في فؤاد، والعمل مكون من 8 حلقات.

يذكر أن ريم سامي، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ومسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وحققت نجاحا كبيراً بتلك الأعمال.