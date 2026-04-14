العراق يسلم فنلنديا وأمريكيا لبلديهما بعد تبرئتهما من الانتماء لداعش

• من بين 5704 متهمين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي تسلمتهم بغداد من سوريا

أعلن العراق، الثلاثاء، تسليم متهمين يحملان الجنسيتين الفنلندية والأمريكية إلى السلطات المختصة في بلديهما، بعد صدور أحكام قضائية تثبت عدم انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق، عبر بيان، إنه جرى تسليم متهمين أحدهما حدث من مواطني جمهورية فنلندا، وآخر من الولايات المتحدة، إلى السلطات المختصة في بلديهما، "بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن عملية التسليم جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وفي إطار التنسيق والتعاون القضائي الدولي مع الجهات المختصة، وضمن جهود العراق المستمرة في إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بقضايا "الإرهاب".

وأكد المركز استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية الدولية، "بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومنع إفلات المتورطين من العقاب".

وفي 13 فبراير الماضي، أعلن المركز تسلم 5704 من المتهمين بالانتماء إلى "داعش" من سوريا، منهم 467 عراقيا، و4253 يحملون جنسيات عربية، إضافة إلى 983 أجنبيا.

وقال إنه بدأ تحقيقات معهم، وأنه لن يتم تسليمهم قبل انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستمر 6 أشهر.

وفي 21 يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

جاء ذلك عقب انسحاب تنظيم "قسد" من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، عقب معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه.

وفي 10 ديسمبر 2017، أعلنت بغداد تحقيق "النصر" على "داعش" واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، وذلك بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.