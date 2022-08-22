اليابان: تأثير تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما إلى البحر ضئيل للغاية

قال تقرير صادر عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن خطط السلطات اليابانية لتصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة تتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.



وأضاف التقرير الذي قدمه جروسي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن تصريف المياه "سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على البشر والبيئة".



وفي حديث للصحفيين، ذكر جروسي على وجه التحديد الآثار على مياه البحر والأسماك والرواسب.



وتعتزم الحكومة اليابانية دراسة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أعمال التنظيف التي قامت بها في أعقاب كارثة عام ٢٠١١ قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تصريف المياه المفلترة في البحر. والهدف من ذلك هو البدء في عملية التفريغ هذا الصيف.