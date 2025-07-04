ترامب يبدأ احتفالا على مدار العام بذكرى الاستقلال الأمريكي بفعالية في أيوا

خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية على أساس وعد بإقامة حفل عيد ميلاد "رائع" بمناسبة 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. وسيكون اليوم الخميس في وسط البلاد ليبدأ الاحتفالات الوطنية، ويحتفل بالموافقة النهائية على حزمته الشاملة للاستقطاعات الضريبية وخفض الإنفاق.

ومن المتوقع أن يروج ترامب للجزء الأكبر من أجندته عندما يتحدث على المنصة اليوم في أرض المعارض في دي موين عاصمة ولاية أيوا، وفقا للبيت الأبيض.

ويرى المنظمون احتفالات العام المقبل كوسيلة لتوحيد الأمة وتجاوز الانقسامات الحزبية. لكنها مهمة جسيمة بالنظر إلى الانقسامات التي تعيشها البلاد والمعارضة الشديدة للحزب الديمقراطي لحزمة الاستقطاعات الضريبية.