 الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا متهما بتفجير مركز شرطة الفلوجة - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا متهما بتفجير مركز شرطة الفلوجة

الشرطة العراقية أرشيفية
الشرطة العراقية أرشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 6:42 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 6:42 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من اعتقال إرهابي شارك في تفجير مركز شرطة مدينة الفلوجة الواقعة غرب العاصمة بغداد.

وأفادت المديرية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بأن قوات الأمن العراقية تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في الطريق المؤدي إلى مدينة الفلوجة بعد نصب كمين محكم له.

وأوضحت أن المعتقل شارك في تفجير مركز شرطة الفلوجة خلال سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على المدينة، مشيرة إلى أن المعتقل من الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.


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