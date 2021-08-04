هيئة بريطانية: انتهاء حادثة الخطف المحتملة لسفينة قبالة سواحل الإمارات

أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الأفراد الذين كانوا صعدوا على متن سفينة بالقرب من سواحل الإمارات قد غادروها، وذلك بعد يوم من حديث الهيئة عن حادثة خطف محتملة.

وأعلنت هيئة "عمليات التجارة البحرية البريطانية" أن الأشخاص الذين كانوا صعدوا على السفينة غادروها وأصبحت السفينة في أمان، مضيفة أن "الحادث انتهى".

ولا تزال تفاصيل ما حدث غير واضحة.

وكانت الهيئة ذكرت أمس أن حادثا وقع بالقرب من إمارة الفجيرة، وتطور لاحقا إلى حادثة خطف محتملة.

ووفقا لشركة "دراياد جلوبال"، وهي شركة متخصصة في الأمن البحري، فإن السفينة التي تعرضت للحادث هي "أسفلت برينسيس"، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما.

وكانت مصادر حكومية بريطانية قالت إنه يعتقد أن السفينة تعرضت للاختطاف من جانب "فرقة" تتألف من 8 أو 9 مسلحين، وفقا لتقرير في صحيفة "ذا تايمز".

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحديث عن حادث بأنه "مريب"، وحذرت من استهداف البلاد باتهامات لا أساس لها. وأكد المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده على ضرورة ألا يتم استغلال مثل هذه الحوادث كذريعة لتنفيذ أهداف سياسية في المنطقة.

وتشهد المنطقة، التي تعد طريقا تجاريا بحريا مهما، الكثير من التوترات، وتصاعدت حدتها منذ الهجوم على ناقلة نفط الأسبوع الماضى، الذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني والآخر روماني. واتهمت كل من بريطانيا ورومانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته طهران.





