سلطنة عمان: تسيير طلعات جوية ودوريات بحرية للمساهمة في تأمين المياه الدولية

أعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الأربعاء، تسيير طلعات جوية وعدد من سفن البحرية السلطانية، وذلك غداة "حادثة خطف محتملة" تعرضت لها سفينة بالقرب من سواحل الإمارات.

ونقلت صفحة التوجيه المعنوي، التابعة لوزارة الدفاع العمانية، على موقع تويتر، عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري بالسلطنة القول إنه "في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بمنطقة الإقليم، يواصل مركز الأمن البحري متابعة والتعامل مع ما تعرضت له الناقلة "أسفلت برينسيس" في المياه الدولية".

وقال المصدر إن سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع، كما سيرت البحرية السلطانية العمانية عددا من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية بالمنطقة.

وقال المركز إنه "تلقى معلومات حول تعرض الناقلة التي ترفع علم بنما لحادثة اختطاف في المياه الدولية ببحر عمان".

وأكد المصدر حرص مركز الأمن البحري على المساهمة في تأمين سلامة الملاحة البحرية، جنبا إلى جانب مع باقي مراكز الأمن البحري في المنطقة.

وأفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية في وقت سابق اليوم بأن الأفراد الذين كانوا صعدوا على متن الناقلة بالقرب من سواحل الإمارات قد غادروها.

وأعلنت هيئة "عمليات التجارة البحرية البريطانية" أن الأشخاص الذين كانوا صعدوا على السفينة غادروها وأصبحت السفينة في أمان، مضيفة أن "الحادث انتهى".

وكانت الهيئة ذكرت أمس أن حادثا وقع بالقرب من إمارة الفجيرة، وتطور لاحقا إلى حادثة خطف محتملة.

وتشهد المنطقة، التي تعد طريقا تجاريا بحريا مهما، الكثير من التوترات، وتصاعدت حدتها منذ الهجوم على ناقلة نفط الأسبوع الماضى، الذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني والآخر روماني. واتهمت كل من بريطانيا ورومانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته طهران.