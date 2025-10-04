زيلينسكي: إصابة العشرات في هجوم وحشي لطائرة روسية بدون طيار على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العشرات أصيبوا في هجوم "وحشي" شنته طائرة روسية بدون طيار اليوم السبت على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية، بينما صعدت موسكو ضرباتها على شبكات السكك الحديدية والكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء الرابع منذ غزوها الشامل.

وقال زيلينسكي إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم على شوستكا وهي مدينة تقع شمال شرق كييف على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود الروسية.

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث. وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد".

وأعلن الحاكم المحلي، أوليه هريهوروف عن اصطدام قطار كان متجها إلى كييف. ونشر زيلينسكي والحاكم ما قالا إنها صور من مكان الحادث تظهر عربة ركاب تحترق.

موسكو تكثف قصفها لشبكات السكك الحديدية والطاقة في أوكرانيا

صعدت موسكو مؤخرا من الضربات الجوية على شبكة السكك الحديدية الأوكرانية، التي تُعد حيوية لنقل المعدات العسكرية، حيث تعرضت للهجمات بشكل شبه يومي خلال الشهرين الماضيين.

وكما حدث في السنوات السابقة منذ بدء الغزو الشامل في 24 فبراير 2022، كثف الكرملين أيضا هجماته على شبكة الكهرباء الأوكرانية، في ما تصفه كييف بمحاولة لـ "تسليح" فصل الشتاء من خلال حرمان المدنيين من التدفئة والإنارة والمياه الجارية.

وقالت شركة طاقة أوكرانية إن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية ضربت مجددا شبكة الكهرباء الأوكرانية خلال ليلة السبت، وذلك بعد يوم واحد فقط من أكبر هجوم تتعرض له منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ بدء الغزو قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتضررت منشآت للطاقة بالقرب من مدينة تشيرنيهيف، الواقعة شمال البلاد إلى الغرب من شوستكا وقريبة من الحدود الروسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل، وفقا لما أعلنته شركة التشغيل الإقليمية تشيرنيهيف أوبلينيرجو.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف، دميترو بريجينسكي، أن هجوما روسيا ليليا على المدينة تسبب في اندلاع عدة حرائق، لكنه لم يوضح فورا ما الذي تم استهدافه تحديدا.

وفي اليوم السابق، شنت روسيا أكبر هجوم في الحرب حتى الآن على منشآت الغاز الطبيعي التابعة لشركة نفتوغاز المملوكة للدولة الأوكرانية، بحسب المسؤولين الأوكرانيين.