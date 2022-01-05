ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت الزمالك

تحدث روجيه ميلا، نجم الكرة الكاميرونية السابق، عن ذكريات مواجهاته أمام المنتخب المصري، خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، مؤكدًا أنه سعيد بما قدمه خلال مشاركته أمام الفراعنة .

وقال ميلا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدي سجل رائع من الإنجازات خاصة أمام الفراعنة، اتذكر في عام 1988، كنا نريد الثأر من الهزائم المتتالية على يد المنتخب المصري، وكنا نرغب في الفوز والتغيير وبالفعل تمكنا من الفوز بهدف أحرزته".

وسرد: "في كأس أمم إفريقيا 1984 خسرنا أمام مصر في دور المجموعات، ولكننا فزنا بالبطولة : وتلك هي كرة القدم، مصر كانت تمتلك فريقًا جيدًا في تلك البطولة، وبعد تسجيل مصر للهدف ضغطنا بكل قوة، ولكن انتهت المباراة بهزيمتنا".

وشدد: "خسرنا نهائي كأس الأمم في عام 86، أتذكر أنه كانت هناك أزمة كبيرة في مصر حينذاك، ولم نكن نريد أن نغضب المصريين فلعبنا بشكل سهل، ووصلنا إلى ركلات الترجيح وفازت مصر".

وعن سؤاله بصداقته بالراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك السابق، ولم يكن يعرف بوفاته وكان يرغب في الإطمئنان عليه، حيث قال بعد علمه بالأمر: "أسف لسماع ذلك، شيء محزن للغاية وأريد أن يصل عزائي لأسرته".

وأوضح ميلا: "حسام حسن من أفضل المهاجمين في تاريخ إفريقيا وأنا واجهته في مباريات كثيرة وهو صديق جيد ولاعب مميز هو واخيه".

واسترسل: "واجهت العديد من المدافعين الجيدين ولكني لا أتذكر أسماء، كما أنني واجهت مصر في أربع أو خمس مناسبات، وفي كل مواجهة كنت أرى لاعبين جدد".

واختتم ميلا حديثه، بالرد على سؤاله ما إذا كان فكر في اللعب للأهلي أو للزمالك في مصر، مؤكدا: "إذا لعبت في مصر كنت سأختار نادي الزمالك".