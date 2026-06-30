ترامب: اجتماع الدوحة مع إيران قد يكون مهمًا وقد لا يكون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقرر عقده، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم، قد يكون مهمًا وقد لا يكون.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال مراسم توقيع مرسوم رئاسي في البيت الأبيض، الاثنين: "قد يكون اجتماع الدوحة مهمًا، وقد لا يكون، سنرى ذلك".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد في وقت سابق الاثنين، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع لم يُكشف عن هويته، بأن الولايات المتحدة وإيران تخططان لعقد اجتماع في قطر الثلاثاء، بهدف حل الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة.

وأشار التقرير إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين عُقدت في سويسرا بوساطة قطر وباكستان، واختُتمت في 21 يونيو الجاري، حيث جرى بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة.

وفي 18 يونيو، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالجدل حول قرار المحكمة العليا الأمريكية المتوقع صدوره الثلاثاء بشأن حق الحصول على الجنسية بالولادة، أكد ترامب أنه سيلتزم بما تقرره المحكمة.

واعتبر ترامب أن حق الحصول على الجنسية بالولادة "سيئ جدًا" بالنسبة للولايات المتحدة، مضيفًا: "نحن الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام. لا توجد أي دولة أخرى تمنح الجنسية بالولادة. إنه أمر مدمر للغاية ومكلف جدًا".

وكان ترامب قد أصدر، عقب توليه منصبه في يناير 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات يقمن في البلاد بصورة غير قانونية، ما لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو حاملًا للبطاقة الخضراء.

وبعد سلسلة طعون قانونية على القرار، وصلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي يُنتظر أن تصدر حكمها النهائي بشأنه.