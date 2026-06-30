ستارمر يعتزم الإعلان عن خطة لتحديث الجيش البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن خطة طال انتظارها لتحديث القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة التحديات المستقبلية ستُبقي بريطانيا "آمنة ومحصنة لسنوات طويلة"، معلنا أنه سيتم نشرها اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي العام الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن حجم التمويل اللازم لتطوير القوات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واستقال وزير الدفاع السابق جون هيلي احتجاجا على الخطة، معتبرا أنها لا توفر التمويل الكافي لتمكين المملكة المتحدة من تحديث قواتها المسلحة والاستعداد للتهديدات المستقبلية.

كما حذر من أن الخطة قد لا تفي بالتزامات بريطانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي ألزم الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 5ر3% من الناتج الاقتصادي الوطني بحلول عام 2035.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه في ظل قيادة وزير الدفاع الجديد دان جارفيس، ستركز الخطة على تعزيز استخدام المملكة المتحدة للطائرات المسيّرة والأسلحة ذاتية التشغيل، بدعم استثمار يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (63ر6 مليار دولار).

وأفادت تقارير بأنه نجح في تأمين تمويل إضافي للخطة، ليرتفع إجمالي مخصصاتها إلى نحو 5ر14 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ5ر13 مليار جنيه كانت معروضة على هيلي، لكنه لا يزال أقل من 28 مليار جنيه قال مسؤولون سابقا إنها ضرورية.

ومن المقرر أن يوضح ستارمر، في خطاب رئيسي يلقيه اليوم الثلاثاء داخل إحدى شركات الصناعات الدفاعية، كيف ستسهم الخطة في تسريع تطوير قدرات بريطانيا في مجال الطائرات المسيّرة، في ظل الاستخدام الواسع لهذه التقنيات في الحروب، بما في ذلك في أوكرانيا وإيران.