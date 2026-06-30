أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد سيد مجيد بن الرضا، أن بلاده سترد على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن «إيران لا تثق بالعدو، وأيديها على الزناد، وستتخذ دون تردد الإجراء المناسب إذا جرى انتهاك بنود الاتفاق».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب فيه عن تقديره للدور الذي اضطلعت به قطر في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الطرف المقابل خرق التزاماته أكثر من مرة خلال فترة وجيزة.

وقال ابن الرضا، إن انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة يستند إلى «تجربة طويلة من نقض التعهدات والتدخلات الأمريكية»، معتبرًا أن هذا السجل التاريخي أسهم في تعميق الخلافات بين الجانبين.

وشدد على ثقة إيران بالدول الإسلامية المجاورة، ولا سيما قطر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده ستظل مستعدة للرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، قال إن أمن المنطقة ينبغي أن يكون مسئولية دولها، منوهًا أن وجود القوات الأجنبية لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يزيد من التوتر وانعدام الثقة.

واتهم المسئول الإيراني الولايات المتحدة بدعم إسرائيل بما يضمن استمرار سياساتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران ترى أن استقرار المنطقة يتطلب الحد من الأزمات والتوترات.

واختتم ابن الرضا بالتأكيد على استعداد إيران لتوسيع التعاون الدفاعي مع دول الجوار، وفي مقدمتها قطر، وتطوير آليات مشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي.