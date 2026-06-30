جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبان ومنشآت في قطاع غزة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مبان ومنشآت داخل مناطق يحتلها شمالي وجنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار وقصف مدفعي.

ويأتي ذلك في ظل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية وشهود للأناضول بأن جيش الاحتلال نفذ ثلاث عمليات نسف ضخمة لما تبقى من منازل ومنشآت شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية في محيط المنطقة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق شمال غربي مدينة رفح (جنوب).

وفي شمالي القطاع، أفاد مراسل الأناضول نقلًا عن شهود بسماع صوت انفجار هائل بفعل عملية نسف نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة شرقي حيي التفاح والشجاعية، فيما سُمعت أصوات انفجارات داخل مناطق سيطرة الجيش، وفق السكان المحليين.

وخلال الأسابيع الماضية، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق سيطرته في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، عبر إزاحة المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى "الخط الأصفر" غربًا، ما أدى إلى اتساع نطاق المناطق المحظورة ودفع مزيد من السكان إلى النزوح.

ويتمركز الجيش على امتداد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار عن استشهاد 1045 فلسطينيًا وإصابة 3380، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأُصيب ما يزيد على 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.