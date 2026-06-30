الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة بعد الاتفاق الإطاري

ذكرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني جوزف عون استقبل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، حيث اطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأضافت الرئاسة في بيان عبر منصة "إكس" أن الرئيس عون عرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من "اتفاق الإطار" لإنهاء الحرب على لبنان.

ونوّه عون بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطا وأفرادا "لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي".

وأكد الرئيس اللبناني أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسئولين واللبنانيين بها".

ومساء الجمعة الماضية، شهدت واشنطن توقيع "اتفاق إطار" بين بيروت وتل أبيب، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ونص الاتفاق المكون من 14 بندا على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسئولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالجنوب اللبناني.