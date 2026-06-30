إسرائيل تغلق مقر جمعية خيرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية لمدة عام



أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقر جمعية التضامن الخيرية الفلسطينية وسط مدينة نابلس بشمال الضفة ، لمدة عام، بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر أمنية ومحلية القول إن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل بوسط نابلس قبل أن تداهم مقر الجمعية، حيث نفذ جنود الاحتلال أعمال تخريب داخل المبنى استمرت أكثر من ساعتين".

وأضافت المصادر أن "جنود الاحتلال شوهدوا وهم يمدون أسلاكاً من داخل مقر الجمعية إلى خارجه، فيما لم تتضح في حينه طبيعة الإجراءات التي كانوا ينفذونها داخل المبنى".

وأشارت إلى أنه "قبيل انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، أغلقت العمارة التي تضم مكتب جمعية التضامن باللحام، وعلقت على مدخلها لافتة تزعم أن الجمعية "غير قانونية وتدعم الإرهاب"، كما "سلمت أمراً عسكرياً يقضي بإغلاقها ومنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة عام، اعتباراً من تاريخ صدور القرار".

ووفق الوكالة، "فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على محيط الجمعية طوال فترة الاقتحام، قبل أن تنسحب من المكان" ، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

ولفتت الوكالة إلى "قوات الاحتلال تواصل استهداف المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية عبر الاقتحام والإغلاق ومصادرة المحتويات، بالتوازي مع تصعيد اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وإغلاقات، في إطار سياسة التضييق على المواطنين ومؤسساتهم".