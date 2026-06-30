توتر في جنوب سوريا بعد توغل إسرائيلي واحتجاج سكان بلدة عابدين

مع دخول قوات وآليات إسرائيلية إلى بلدة عابدين في جنوب سوريا، عمد السكان إلى إغلاق الطرق بالحجارة، فيما ألقى عدد من الشبان والفتيان الحجارة في محاولة لصد الدورية العسكرية.

وتصاعدت التوترات في هذه المنطقة، التي تشهد وجود منطقة عازلة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، إلى أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف السكان من تصعيد أكبر. وحاول أهالي بلدة عابدين، الواقعة قرب المنطقة العازلة التي كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وأصبحت الآن تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مقاومة التوغل العسكري يوم الأحد.

وقال السكان إن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه الجدران وبين المحتجين الغاضبين، قبل أن تطلق قذائف مدفعية على البلدة. ولم يُصب أحد بأذى خلال المواجهة، لكن معظم السكان فروا من منازلهم، وظل كثير منهم يخشون العودة إليها حتى يوم الاثنين. ويخشى الأهالي أن تعقب هذه المواجهة عمليات توغل ومداهمات أكثر كثافة.

وقال أحد السكان، محمد الحسن، وهو يقف بالقرب من مجموعة من الأطفال كانوا يتفقدون قذيفة منفجرة: "إنهم يدخلون القرية بانتظام كل بضعة أيام. يأتون في مركبات مدرعة رباعية الدفع، ويتجولون في القرية ويفتشون بعض المنازل، ويطرقون الأبواب، وإذا لم يرد أحد، يكسرونها ويدخلون المنازل. تبدأ النساء والأطفال بالصراخ، إنه أمر مرعب عندما يأتون إلى هنا".

• إسرائيل تقول إنها تحتاج إلى مناطق عازلة لمنع الهجمات

وسيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة التي كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة في جنوب سوريا في ديسمبر 2024، عقب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم شنته فصائل مسلحة. ووصف مسؤولون إسرائيليون الخطوة في البداية بأنها مؤقتة لحماية الحدود من الجماعات المسلحة، إلا أن مسؤولين كبارًا أعلنوا مؤخرًا أنهم يعتزمون البقاء في المنطقة العازلة في سوريا إلى أجل غير مسمى.

ويأتي الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا ضمن تحول إلى استراتيجية أكثر تشددا تبنتها إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس في جنوب إسرائيل. وسيطر الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من قطاع غزة خلال عملياته العسكرية، كما بسط سيطرته لاحقًا على أجزاء من لبنان، حيث أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة عبر الحدود، وكذلك على مناطق في سوريا. وتصف إسرائيل هذه المناطق بأنها "مناطق عازلة"، وتقول إنها ضرورية لمنع أي هجمات مستقبلية تشنها جماعات مسلحة.