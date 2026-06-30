استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي بوسط قطاع غزة

أسفرت غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن استشهاد ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان ، وإصابة نحو 20 آخرين، وفقاً لما أفاد به مسؤولون طبيون وخدمات الطوارئ.

وفي خان يونس، قصفت مقاتلة حربية خيمة في منطقة المواصي بعد تحذير مسبق، ما أدى إلى مقتل أم / 23 عاماً /ورضيعتها ذات الربيع الواحد غرب المدينة، حسبما أفاد مستشفى ناصر.

كما شنت الطائرات غارة على بلدة قرارة، شمال غرب المدينة، في وقت سابق من اليوم نفسه، أسفرت عن مقتل رجل / 31 عاماً/، كان قد تزوج قبل بضعة أشهر فقط، تاركاً خلفه زوجته الحامل، وفقاً للمستشفى ذاته.

وفي حادثة منفصلة بالمنطقة ذاتها، استهدفت غارة أخرى خيمة تؤوي نازحين على شاطئ خان يونس، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين، بحسب مستشفى ناصر والهلال الأحمر الفلسطيني. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميداني تابع للهلال الأحمر في المواصي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( وفا) في وقت سابق أن "طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقا في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل / ثماني سنوات/ ، وإصابة آخرين في محيط المكان".

وبلغت حصيلة الحملة الإسرائيلية على غزة أكثر من 73 ألفاً و58 فلسطينياً، بما في ذلك الذين قتلوا بعد وقف إطلاق النار، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.