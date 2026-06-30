ستارمر يؤكد مجددا التزام المملكة المتحدة تجاه الناتو في اجتماع مع روته

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا التزام المملكة المتحدة تجاه الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسط نزاع حول الإنفاق الدفاعي البريطاني.

والتقى رئيس الوزراء مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت اليوم الاثنين، حيث أكد أهمية مشاركة المملكة المتحدة في الحلف، الذي وصفه بأنه "الحلف العسكري الأكثر نجاحا الذي عرفه العالم على الإطلاق".

ويأتي ذلك قبل قمة قادة الناتو في العاصمة التركية أنقرة في السابع من يوليو/تموز المقبل، والتي من المتوقع أن يكون الأعضاء قد أعدوا خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأشار جون هيلي، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري، في خطاب استقالته إلى أن المملكة المتحدة كانت في طريقها لإنفاق 68ر2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي بحلول عام 2030، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة البلاد على تحقيق هدف الناتو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هيلي قوله إن خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي من المتوقع أن يتم نشرها هذا الأسبوع، كان من المقرر أن توفر فقط 5ر13 مليار جنيه استرليني (9ر17 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من 28 مليار جنيه استرليني على مدى أربع سنوات التي طالب بها المسؤولون.