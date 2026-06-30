زيلينسكي يدين الهجمات الروسية التي أسفرت عن مقتل 12 وإصابة 40 آخرين في أوكرانيا

قتل 12 مدنيا على الأقل وأصيب 40 آخرون في أوكرانيا اليوم الاثنين خلال هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، ووصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بــ"الهجمات المروعة".

ومنذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لجارتها قبل أكثر من أربعة أعوام، قامت القوات الروسية بقصف أوكرانيا في محاولة لتدمير البنية التحتية وإضعاف الروح المعنوية. وقتل أكثر من 16 ألف مدني أوكراني، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت شركة أوكرينيرجو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا إن بعض العملاء في ثماني مناطق أوكرانية انقطعت عنهم الكهرباء اليوم الاثنين بعد الضربات الروسية، في حين أدى الطقس الحار إلى زيادة استهلاك الكهرباء مع تشغيل الناس مكيفات الهواء.

وجدد زيلينسكي مناشدته لأوروبا لتسريع تطوير أنظمة الدفاع الجوي لديها، من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي "يحتاج الناس إلى حماية أكبر من مثل هذه الهجمات المروعة. قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى قدرات مضادة للصواريخ الباليستية. ومن الضروري أن تكون أوروبا نشطة قدر الإمكان في تطوير دفاعها المضاد للصواريخ الباليستية - أنظمتها وصواريخها".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديميري بوتين إن توسيع هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية لن يوقف الحرب.

ويقول مسؤولون غربيون إن تحولا ملحوظا حدث في الحرب في الأشهر الأخيرة، حيث أدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية المتزايدة إلى نقص الوقود في روسيا والأراضي التي تحتلها روسيا. وأدت الهجمات إلى إضعاف خطوط إمداد الجيش الروسي إلى الجبهة في شرق وجنوب أوكرانيا، مما أدى إلى إبطاء تقدمهم، وفقا للمحللين.

وقد منحت الهندسة الأوكرانية المبتكرة في مجال الطائرات المسيرة التفوق لأوكرانيا، وجعلتها رائدة على مستوى العالم في الاستخدام العسكري لهذه التكنولوجيا. وهي تساعد الآن الدول الشريكة بعد أن كانت في السابق تطلب الدعم العسكري الأجنبي.

واعترف بوتين أمس الأحد بأن الغارات الأوكرانية بعيدة المدى بطائرات مسيرة على منشآت النفط الروسية تسببت في نقص الوقود .وأثارت ندرة الوقود غضبا وإحباطا شعبيا حيث انتظر الناس في طوابير لساعات في محطات الوقود..