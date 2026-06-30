حققت الحكومة الألمانية، خلال العام الماضي، إيرادات بلغت نحو 1.1 مليار يورو من حصصها في الشركات، وفقا لرد من وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".

وأوضحت الوزارة، أن الجزء الأكبر من الإيرادات جاء من حصة الدولة في شركة "دويتشه تيليكوم" الألمانية للاتصالات.

وبشكل إجمالي، حققت تسع حصص مباشرة للحكومة الألمانية أرباحا أو مدفوعات دخلت إلى الموازنة العامة خلال السنة المالية 2025.

وقال المتحدث باسم شئون الموازنة في حزب اليسار كريستيان جوركه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الحصص التي تمتلكها الحكومة الألمانية في الشركات لا تكتسب أهمية استراتيجية فحسب، بل تدر أيضا أموالا كبيرة على الموازنة كل عام".

وأضاف جوركه، أن مبلغ 1.1 مليار يورو الذي تحقق العام الماضي يعد مبلغا كبيرا.

ورأى جوركه، أنه لا ينبغي للدولة تقليص حصصها، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء ومصفاة "بي سي كيه".

وقال جوركه، إن بيع حصص مثل حصة الدولة في شركة "دويتشه تيليكوم" سيتحول سريعا إلى صفقة خاسرة.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم أيضا الاستفادة ماليا، على سبيل المثال من خلال خفض تكلفة توسيع شبكات الكهرباء إذا كانت ظروف التمويل الحكومي أكثر ملاءمة.