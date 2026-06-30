ماكرون يرتدي نظارته الشمسية مجددا خلال استقباله سلطان عمان

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ارتدى نظارته الشمسية خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الاثنين، بسبب إصابة في العين.

ويأتي ذلك بعد شهور من الاهتمام الإعلامي الواسع الذي أثاره ارتداء الرئيس النظارة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري.

وارتدى ماكرون النظارة الشمسية، "أفياتور"، أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق أمام قصر الإليزيه، وخلال المحادثات التي أعقبت مراسم الاستقبال.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من ماكرون، إن الرئيس ارتدى النظارة الشمسية بسبب إصابة في العين.

وذكر مسؤولون، في يناير الماضي، أن الرئيس كان يعاني من التهاب طفيف في العين استدعى ارتداء نظارة شمسية لنحو أسبوعين.

وكانت النظارة الشمسية لفتت الأنظار على نطاق واسع عندما ارتداها ماكرون في دافوس، ما أثار سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين قال البعض في فرنسا إن ماكرون يشبه الممثل توم كروز في فيلم "توب جان".

وقالت شركة هنري جوليان الفرنسية لصناعة النظارات الفاخرة لاحقا إنها تلقت زيادة كبيرة في الاستفسارات بشأن هذا الطراز، والذي لا تزال تروج له باستخدام صورة لماكرون.