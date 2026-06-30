رجل أعمال أوكراني من بين مصابي انفجار موناكو والسلطات تواصل التحقيق

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن رجل أعمال أوكراني ثري يعمل في قطاع العقارات كان من بين ثلاثة أشخاص أُصيبوا في الانفجار الذي وقع عند مدخل مبنى سكني في موناكو، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابساته.

وقالت سلطات موناكو إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا في الانفجار، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين منهم في حالة حرجة. ولم تؤكد السلطات رسميا هويات المصابين.

ووفقا للتقارير، فإن أحد المصابين يُعد من أثرى رجال الأعمال في أوكرانيا، كما أُصيبت امرأة يتراوح عمرها بين 50 و60 عاما ومراهق من العائلة نفسها.

وأضافت التقارير أن أشخاصًا آخرين تعرضوا لجروح طفيفة وحالات صدمة.

وقال وزير الدولة في موناكو، كريستوف ميرماند، لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن المصابين الثلاثة نُقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان الحادث هجوما متعمدا.

وأضاف أن الإمارة لم تشهد من قبل حادثا من هذا النوع.

وذكرت تقارير إعلامية أن عبوة ناسفة انفجرت عند مدخل المبنى. وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، نقلا عن سلطات الأمن في موناكو وصحيفة "موناكو ماتان"، بأن كاميرات المراقبة رصدت شخصا يترك حقيبة ظهر في المكان قبل أن يفر. ولا يزال المشتبه به طليقا.

ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادث، في بيان صدر ليلا، بأنه "انفجار إجرامي" و"صدمة لمجتمع موناكو بأسره"، مؤكدا تعبئة جميع أجهزة الدولة المختصة بالتنسيق الوثيق مع السلطات الفرنسية لتحديد المسؤولين عنه.

ووصف رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية القريبة، إريك سيوتي، الحادث بأنه "هجوم" في منشور على منصة "إكس"، معتبرا أنه "مأساة تضرب موناكو"، وأعرب عن دعمه لفرق الطوارئ.