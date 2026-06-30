عطلة رسمية في باراجواي بمناسبة الفوز على ألمانيا بكأس العالم

أعلن سانتياجو بينا رئيس باراجواي، اليوم الثلاثاء، عطلة وطنية ​احتفالا بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب الوطني على ‌ألمانيا، والذي دفعه لبلوغ دور 16 في كأس العالم لكرة القدم.

وفاجأ المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية ألمانيا، الفائز ​باللقب 4 مرات، بالفوز عليها 4-3 بركلات ​الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1-1 عقب ⁠وقت إضافي، محققا بذلك واحدة من أكبر ​المفاجآت في تاريخ كأس العالم، وفقا لوكالة رويترز.

وكتب بينا على منصة إكس: "اليوم، ​البلد بأسره يحتفل" مصحوبا بصورة له وهو يوقع المرسوم.

وأضاف "يمثل هذا احتفالا بفوز فريق يمثل أعمق جوانب هويتنا: العزيمة والإيمان ​وقوة الشعب الذي لا يستسلم أبدا".

وجاء في ​نص المرسوم، الذي نشره بينا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ‌أن ⁠فوز باراجواي تجاوز بكثير نطاق الرياضة ويستحق احتفالا على مستوى البلاد.

وجاء في المرسوم: "لا يمكن للحكومة أن تتغاضى عن هذا الانجاز الكبير.. من الضروري تسهيل ​التقاء جميع أفراد ​الشعب في ⁠باراجواي للاحتفال بهذا اليوم التاريخي".

وتعد باراجواي ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تعلن ​عن يوم عطلة بعد نتيجة مفاجئة ​في ⁠كأس العالم أمام ألمانيا خلال البطولة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أيضا يوم عطلة وطنية ⁠بعد ​أن حققت بلاده الفوز بنتيجة ​2-1 على الألمان في المجموعة الخامسة لتتأهل إلى مراحل خروج ​المغلوب.