أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر تراجع ربع سنوي منذ جائحة كورونا

تتجه أسعار النفط العالمية نحو تسجيل أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، مع استئناف تدفق النفط الخام من الخليج عبر مضيق هرمز بعد التقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي حذر فيه بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي من حدوث وفرة في المعروض من الخام بالسوق العالمية.

وجرى اليوم الثلاثاء تداول عقود خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم سبتمبر الأكثر تداولا بأكثر من 73 دولارا للبرميل، حيث يقل السعر بنحو الثلث مقارنة بمستواه في الربع الأول من العام، وهو أكبر تراجع منذ 2020. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 70 دولارا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحيته خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر الخام القياسي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار السدس، محذرا من أن عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى حوالي 65% من مستواها قبل إغلاق المضيق في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير الماضي سيؤدي إلى حدوث فائض في سوق النفط العالمية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي تضاربت الإشارات من واشنطن وطهران بشأن المرحلة التالية من المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر، حيث صرحت الولايات المتحدة بأن المحادثات ستبدأ يوم الثلاثاء في الدوحة، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق تيليجرام إنها سترسل وفدًا من الخبراء، لكنها استبعدت إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي.

وقال نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي، إن بلاده ستواصل الإشراف على حركة المرور عبر مضيق هرمز، مضيفا في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتنظيم الممر المائي، لكنها ستمضي قدما في تنفيذ خططها الخاصة إذا لزم الأمر.

وأشار بنك مورجان ستانلي أنه أحصى 35 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال تغادر الخليج العربي عبر المضيق يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي يعود فيها مستوى الحركة عبر المضيق إلى النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 30 و40 سفينة في اليوم، قبل أن تتباطأ الحركة في مطلع الأسبوع في أعقاب تصاعد حدة النزاع ومهاجمة إيران لإحدى الناقلات، ثم عودة الحركة إلى طبيعتها بعد ذلك.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع خام برنت بنسبة 7ر0% إلى 39ر73 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر، في حين تراجع السعر لعقود تسليم أغسطس التي ينتهي تداولها اليوم بنسبة 1% إلى 40ر72 دولارا للبرميل. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 8ر0% إلى 22ر70 دولارا للبرميل.